Події

19:42 16.05.2024

У столичному Музеї Ханенків відкрилася виставка картин художників Гаазької школи кінця XIX - початку ХХ століття

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У київському Музеї Богдана і Варвари Ханенків відкрилася виставка "Гаага – Київ. Живопис кінця ХІХ – початку ХХ століття з колекцій родини Гoґстедерів та Понамарчуків", повідомляє пресслужба президента.

У відкритті виставки взяла участь перша леді України Олена Зеленська, вона наголосила на важливості цієї події, оскільки після початку повномасштабного вторгнення РФ у Музеї Ханенків уперше представлені твори класичного мистецтва.

"Коли агресор понад два роки прицільно знищує українські музеї, після того як сам Музей Ханенків зазнав ушкоджень і змушений приховувати свою головну колекцію, кожна виставка в таких умовах - це перемога. Перемога культури над руйнуванням", - зазначила Зеленська.

Наголошується, що ініціатор виставки - гаазький колекціонер Віллем Ян Гoґстедер, а його ідею підтримала родина відомих київських колекціонерів Понамарчуків.

На виставці представлено 31 картину Гаазької школи та 11 робіт українських художників кінця ХІХ - початку ХХ століття з приватних колекцій, а також фотороботи Піта Ґіспена з краєвидами сучасної Гааги.

У відкритті виставки також узяли участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол, генеральна директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова та куратори експозиції Віллем Гоґстедер, Яна Понамарчук і Олена Живкова.

 

 

Теги: #київ #відкриття #виставка

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