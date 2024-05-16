У столичному Музеї Ханенків відкрилася виставка картин художників Гаазької школи кінця XIX - початку ХХ століття

У київському Музеї Богдана і Варвари Ханенків відкрилася виставка "Гаага – Київ. Живопис кінця ХІХ – початку ХХ століття з колекцій родини Гoґстедерів та Понамарчуків", повідомляє пресслужба президента.

У відкритті виставки взяла участь перша леді України Олена Зеленська, вона наголосила на важливості цієї події, оскільки після початку повномасштабного вторгнення РФ у Музеї Ханенків уперше представлені твори класичного мистецтва.

"Коли агресор понад два роки прицільно знищує українські музеї, після того як сам Музей Ханенків зазнав ушкоджень і змушений приховувати свою головну колекцію, кожна виставка в таких умовах - це перемога. Перемога культури над руйнуванням", - зазначила Зеленська.

Наголошується, що ініціатор виставки - гаазький колекціонер Віллем Ян Гoґстедер, а його ідею підтримала родина відомих київських колекціонерів Понамарчуків.

На виставці представлено 31 картину Гаазької школи та 11 робіт українських художників кінця ХІХ - початку ХХ століття з приватних колекцій, а також фотороботи Піта Ґіспена з краєвидами сучасної Гааги.

У відкритті виставки також узяли участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол, генеральна директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова та куратори експозиції Віллем Гоґстедер, Яна Понамарчук і Олена Живкова.