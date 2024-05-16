В ООН засудили російські обстріли Херсона й Харківщини: мирні жителі не повинні бути мішенню

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила російські обстріли Херсона й Харківської області, унаслідок яких дістали поранень десятки мирних жителів.

"Сьогодні знову жахливі новини, цього разу з Херсона, де внаслідок обстрілів дістали поранень десятки мирних мешканців, зокрема двоє дітей. У цьому зруйнованому війною місті знову було пошкоджено будинки й навчальний заклад", - ідеться в заяві Браун, оприлюдненій у четвер.

Координаторка ООН зазначила, що нові російські атаки сталися через день після її повернення з Харкова, де Браун "побачила руйнівні наслідки посилення ударів Збройних сил Російської Федерації для тисяч людей, які були змушені тікати, рятуючи життя, залишаючи все, що мали".

Браун додала, що гуманітарна спільнота невпинно працює, щоб підтримати людей в умовах цієї людської трагедії. "Міжнародного гуманітарного права потрібно дотримуватися. Треба убезпечити мирних жителів, будинки, школи й лікарні. Вони не повинні бути мішенню", - наголосила вона.