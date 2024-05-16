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16:29 16.05.2024

"Інтерпайп" Пінчука передав військовим на харківському та донецькому напрямках FPV-дрони та "мавіки"

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Українська промислова компанія "Інтерпайп" бізнесмена і філантропа Віктора Пінчука передала військовим на харківському й донецькому напрямках FPV-дрони і Mavic-дрони.

Згідно з інформацією компанії, опублікованою у фейсбуці, зокрема, "Інтерпайп" передав бригадам, що наразі обороняють Харківщину, 200 FPV-дронів, 33 денні дрони Mavic і 10 нічних дронів Mavic 3T, а також десять зарядних станцій.

"Ми системно патронуємо 15 підрозділів, що утримують фронт на донецькому напрямку. Сьогодні долучилися до допомоги підрозділам на Харківщині, адже це один із найважчих напрямків, і підрозділи потребують багато розхідників у вигляді дронів", - пояснює керівниця напряму допомоги військовим "Інтерпайпу" Людмила Новак.

При цьому додається, що від початку поточного року "Інтерпайп" уже передав бригадам, які стримують ворога на Донеччині, понад 1000 FPV-дронів, 400 денних дронів Mavic і понад 100 нічних дронів Mavic 3t.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Її продукцію постачають у понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

В "Інтерпайпі" працює близько 10 тис. людей. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї. 

Теги: #допомога #інтерпайп #військові

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