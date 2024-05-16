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15:42 16.05.2024

Глава Мінекономіки скасувала наказ про бронювання Glovo, Visa, "Фавбет Тек"

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Глава Мінекономіки скасувала наказ про бронювання Glovo, Visa, "Фавбет Тек"

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко після публікації в ЗМІ скасувала наказ про бронювання військовозобов'язаних за ТОВ "Гловоапп Україна", ТОВ "Фавбет тек", ДП "ССМ", ТОВ "Віза Україна", ТОВ "Агрі Чейн" і ТОВ "Корт".

"З огляду на суспільний резонанс, я скасовую наказ про бронювання і будемо розбиратися в ситуації та аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо", - написала на фейсбук-сторінці Свириденко, яка наразі перебуває з візитом у Чилі.

За її словами, ця ситуація стала додатковим аргументом, щоб прискорити роботу над оновленням постанови Кабінету Міністрів №76 від 2023 року, "щоб вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу".

Свириденко уточнила, що ці компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації, яке визнало їх критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості з ЄСВ, рівень зарплати і те, що вони є резидентами "Дія.Сіті", після чого відправило списки військовозобов'язаних до Генштабу для перевірки, а Мінекономіки вже видало наказ на основі рішення Генштабу.

"Ми розуміємо, що бронювання фахівців - законне право бізнесу і можливість для країни в такий скрутний час підтримувати нашу економіку податками і зборами. Але це питання також не має розколювати суспільство, особливо в такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, щоб знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас надасть можливість працювати економіці", - підсумувала Свириденко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 7 травня продовжив на місяць строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, яка надана рішеннями Мінекономіки. Крім того, уряд передав повноваження з узгодження бронювання від Генштабу Міноборони.

Теги: #мобілізація #бронь #скасування

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