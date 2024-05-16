Зеленський пропонує Раді денонсувати Угоду про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав
Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді денонсувати Угоду про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав.
Відповідний законопроєкт №0270 зареєстровано у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, ця угода застаріла, а її положення не відповідають сучасному стану торговельно-економічних відносин між Україною і державами-учасницями угоди та євроінтеграційній політиці України.
У документі наголошується, що денонсація угоди не змінить національний режим охорони авторського права і суміжних прав та/або обмеження відповідних прав осіб.
Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права була підписана 24 вересня 1993 року в Москві та ратифікована Верховною Радою 27 січня 1995 року. Угоду підписали держави-члени СНД.