Зеленський пропонує Раді денонсувати Угоду про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді денонсувати Угоду про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав.

Відповідний законопроєкт №0270 зареєстровано у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, ця угода застаріла, а її положення не відповідають сучасному стану торговельно-економічних відносин між Україною і державами-учасницями угоди та євроінтеграційній політиці України.

У документі наголошується, що денонсація угоди не змінить національний режим охорони авторського права і суміжних прав та/або обмеження відповідних прав осіб.

Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права була підписана 24 вересня 1993 року в Москві та ратифікована Верховною Радою 27 січня 1995 року. Угоду підписали держави-члени СНД.