16 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 813 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 813 RUSSIAN AGRESSION

16 травня в Україні - День вишиванки.

Ще сьогодні відзначають Міжнародний день світла, Міжнародний день мирного співіснування, День біографів.

Православна церква - день пам'яті преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського.

День вишиванки

Кожного третього четверга травня в Україні відзначають День вишиванки - свято, покликане зберігати національні традиції та культуру через популяризацію одного з найвідоміших символів українського національного костюма.

Українська вишивка - один із видів народного національного ужиткового мистецтва, пов'язаний із вишивкою вручну або за допомогою швейної машини візерунків та орнаментів на одязі, предметах домашнього вжитку.

Історія цього виду мистецтва дуже давня, а тому поряд з естетичною стороною, покликаною викликати приємні, добрі почуття, показувати красу, вишивка носила і характер окультний, пов'язаний із тим, що орнаменти і візерунки виконували функції оберегів. Звідси й розмаїття кольорів та видів орнаменту, де кожному з них надавався свій сенс.

Сорочки, вишиті спеціальними символами, носили козаки-характерники. Чумаки довіряли прання своєї сорочки лише одній єдиній дівчині. А воїни УПА носили з собою чорні вишиванки на випадок раптової смерті.

Вона рятувала в голодомор (її обмінювали на хліб), її закопували в землю, щоб зберегти для майбутніх поколінь, оскільки вона вважалася найдорожчим предметом у родині.

Нині вишиванка є символом, який об'єднує дуже різних українців за політичними, релігійними поглядами, за мовною ознакою. Саме тому вона є сучасною зброєю проти ворога. Дуже важливо усвідомлено носити вишиту сорочку, адже значення вишиванки є дуже глибоким.

Це символ української нескореності, свободи, солідарності з українцями іноземців, які цього дня також одягають вишиті сорочки, щоб висловити нам свою підтримку у війні з РФ.

Міжнародний день світла

16 травня святкується Міжнародний день світла, заснований ЮНЕСКО в листопаді 2017 року. Він присвячений ролі світла в науці, культурі та мистецтві, освіті та сталому розвитку, а також у медицині, комунікації та енергетиці.

Появі свята передувала реалізована за ініціативою ЮНЕСКО у 2015 році ідея проведення Міжнародного року світла і світлових технологій. Успіх акції і підштовхнув низку представників цієї організації до розгляду резолюції про заснування свята, присвяченого ролі світла в житті людини. Того року 147 країн провели понад 13 тисяч заходів, присвячених ролі світла в науці, культурі, мистецтві, медицині, а також повсякденному житті людини.

Світло відіграє центральну роль у діяльності людини. На фундаментальному рівні, за допомогою фотосинтезу, світло є джерелом зародження самого життя. Вивчення світла призвело до появи багатообіцяючих альтернативних джерел енергії, важливих медичних досягнень у сфері технологій діагностики та лікування захворювань, створення швидкісного Інтернету і багатьох інших відкриттів, які здійснили революцію в суспільстві і сформували наше розуміння всесвіту.

Міжнародний день мирного співіснування

Мирне співіснування передбачає визнання відмінностей, вміння слухати, розуміти, поважати і цінувати інших, а також здатність жити в мирі та єдності.

У міжнародному форматі мирне співіснування - це тип відносин між державами з різним суспільним устроєм, культурою, історією, традиціями, що передбачає: відмову від війни як засобу розв'язання спірних питань між державами, а розв'язання всіх спірних питань лише шляхом переговорів, а також дотримання інших принципів у відносинах між державами, закріплених у міжнародно-правових документах.

Проголошено 8 грудня 2017 року резолюцією Генасамблеї ООН (72/130) Міжнародним днем мирного співіснування.

Ще цього дня:

1920 - Жанна д'Арк канонізована римською католицькою церквою;

1929 - У США відбулася перша церемонія вручення "Оскара";

1966 - У Китаї оголошено початок "культурної революції";

1975 - Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест;

2004 - Українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004, отримавши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилося в 36 країнах;

2008 - Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.

Церковне свято

Православна церква вшановує цього дня пам'ять Преподобного Феодора Освяченого. Він походив із Єгипту і був сином багатих і знатних батьків-християн. У ньому рано проявилося прагнення до чернечого життя, і в 14 років Феодор таємно пішов із дому й оселився в одному з монастирів. Почувши про преподобного Пахомія Великого, він захотів побачити подвижника. Преподобний Пахомій прийняв юнака, який прийшов, і залишив у своїй обителі, де Феодор швидко досяг успіху в усіх чернечих подвигах.

Після смерті Пахомія святий Феодор керував Тавениським монастирем, а пізніше став на чолі усіх Фіваїдських обителей. Він прославився святістю життя і даром чудотворення. Спочив Преподобний Феодор у глибокій старості, 368 року.

Іменини: Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір.