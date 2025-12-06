Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

У ніч на 6 грудня ворог здійснив удар по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками, попри активну роботу сил ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, однак без подальшого загорання, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні: "Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критична інфраструктура переведена на генератори. Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню", - зазначено в повідомленні в суботу вранці.