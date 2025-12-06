Інтерфакс-Україна
Події
09:09 06.12.2025

Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

У ніч на 6 грудня ворог здійснив удар по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками, попри активну роботу сил ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, однак без подальшого загорання, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні: "Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критична інфраструктура переведена на генератори. Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню", - зазначено в повідомленні в суботу вранці.

