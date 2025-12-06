ОВА: Росіяни минулої доби вбили двох цивільних на Донеччині, ще троє поранені

Російські війська 5 грудня вбили двох жителів Донецької області та поранили ще трьох людей.

"За 5 грудня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Лимані. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", – повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він уточнив, що загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині подана без урахування міст Маріуполь та Волноваха.