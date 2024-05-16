Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ

Нова Зеландія в четвер оголосила про введення додаткових санкцій відносно 28 фізичних і 14 юридичних осіб, які надають військову і стратегічну підтримку вторгненню Росії в Україну, заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Про це повідомляє новозеландський новинний сайт Scoop Media з посиланням на прес-реліз МЗС.

"Росія за безпосередньої підтримки свого військово-промислового комплексу здійснює незаконну агресію проти України, зазіхаючи на її суверенітет і територіальну цілісність. Нова Зеландія засуджує всіх юридичних і фізичних осіб, які надають цю військову підтримку", - заявив міністр.

У рамках нового траншу Нова Зеландія спрямує санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до передання зброї з КНДР до Росії для використання проти України, а також проти іранських суб'єктів, які беруть участь у наданні військової допомоги Росії.

Також санкції спрямовані проти тих, хто сприяє насильницькому переселенню українських дітей до Росії та окупованої Росією України.

"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей у вторгненні в Україну, включно із зусиллями з підриву ідентичності України як суверенної країни", - сказав Пітерс.

Як повідомлялося, Нова Зеландія запровадила санкції щодо більш ніж 1700 фізичних і юридичних осіб з моменту набуття чинності Законом про санкції щодо Росії в березні 2022 року, а також низку обмежувальних торговельних заходів.