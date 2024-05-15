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22:36 15.05.2024

Війська РФ за минулий день здійснили 37 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина загинула, одна поранена

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Війська РФ за минулий день здійснили 37 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина загинула, одна поранена

Російські окупанти за минулий день 37 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, унаслідок обстрілу одна людина загинула, одна дістала поранення, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, в Есманській громаді було здійснено обстріли з мінометів (23 вибухи), РСЗВ (8 вибухів), ствольної артилерії (23 вибухи). Унаслідок обстрілу з РСЗВ загинула 1 цивільна жінка.

Так само вказується, що внаслідок обстрілу Дружбівської громади з РСЗВ (28 вибухів) поранення дістала 1 людина.

У Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріли з артилерії (7 вибухів) і скидання з БПЛА боєприпасу типу ВОГ (1 вибух).

У Краснопільській громаді відбулися атака FPV дронів (7 вибухів) і мінометні обстріли (11 вибухів)

По Хотинській громаді було здійснено обстріл із РСЗВ (6 вибухів) та мінометний обстріл (3 вибухи).

Білопільська громада: ворог гатив із мінометів (11 вибухів) і ствольної артилерії (10 вибухів). Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (5 вибухів). Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів) та артилерійський обстріл (15 вибухів).

Під мінометним обстрілом опинилася Новослобідська громада (6 мін).

По Шалигинській громаді завдано удару FPV дроном (1 вибух).

Теги: #україна #сумська_область #зведення #обстріли

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