Блінкен не виключає нових санкцій проти компаній КНР за підтримку ОПК Росії

Держсекретар Ентоні Блінкен не виключає нових санкцій проти компаній КНР, що підтримують російський ОПК.

"Ми вживали й вживатимемо заходів, зокрема щодо причетних організацій і компаній. Ми запровадили близько 100 санкцій проти підприємств, які надають такого роду підтримку. І за потреби ми і далі робитимемо це", - сказав Блінкен у середу на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Держсекретар наголосив, що загроза, яка походить від Росії, є не лише безпосередньою загрозою в Україні, але також потенційною загрозою для багатьох інших країн Європи.

"Тому це дуже важливо для багатьох європейців, з якими я розмовляв, і я вважаю, що вони доводять це до відома Пекіна", - додав Блінкен.