Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває в критичному стані, повідомили міністр оборони Роберт Каліняк і міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток на пресконференції в Університетській лікарні та поліклініці імені Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці, за інформацією телеканалу ta3.

Також в.о. міністра праці Ерік Томаш повідомив телеканалу Markíza, що "прем'єр-міністра все ще оперують, і операція триватиме більше часу, оскільки нападник зачепив кілька органів прем'єр-міністра".

Раніше телеканал ta3 поінформував, що "Роберт Фіцо успішно переніс операцію, перебуває у стабільному стані і виходить на зв'язок".