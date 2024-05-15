Події

21:42 15.05.2024

Фіцо перебуває в критичному стані

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває в критичному стані, повідомили міністр оборони Роберт Каліняк і міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток на пресконференції в Університетській лікарні та поліклініці імені Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці, за інформацією телеканалу ta3.

Також в.о. міністра праці Ерік Томаш повідомив телеканалу Markíza, що "прем'єр-міністра все ще оперують, і операція триватиме більше часу, оскільки нападник зачепив кілька органів прем'єр-міністра".

Раніше телеканал ta3 поінформував, що "Роберт Фіцо успішно переніс операцію, перебуває у стабільному стані і виходить на зв'язок".

 

 

 

Теги: #замах #словаччина #премєр

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