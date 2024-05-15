Світові лідери шоковані замахом на Фіцо, бажають йому одужання

Президент США Джо Байден у середу заявив, що засуджує атаку на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо і сподівається на його швидке одужання.

"Ми з Джилл (дружина Байдена - ІФ-У) молимося за швидке одужання Фіцо, наші думки - з його родиною і народом Словаччини", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій Білим домом.

"Ми засуджуємо цей жахливий акт насильства", - додав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "в жаху і шоці" від подій у Словаччині, і побажав Фіцо "сил для якнайшвидшого одужання".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зі свого боку зазначив, що "ми знову побачили неприпустиму атаку на політика".

Прем'єр Іспанії Педро Санчес зазначив, що "в жаху і обурений" атакою на прем'єра Словаччини. "Ніщо ніколи не зможе виправдати насильство", - зазначив він.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак зі свого боку заявив, що "всі наші думки з прем'єром Фіцо і його родиною". Він назвав подію "жахливими новинами".

Раніше повідомлялося, що чоловік вистрілив кілька разів у Фіцо в місті Гандлова. Нападника затримано.

За даними європейських ЗМІ, ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула, який проживає на південному сході Словаччини.

В уряді Словаччини повідомили, що стан пораненого Фіцо важкий, є загроза для його життя.

Фіцо обіймав посаду прем'єра Словаччини з 2006 до 2010 року, потім із 2012 до 2018 року. Після перемоги його партії "Напрям - соціальна демократія" на виборах 2023 року він знову очолив уряд країни. Свою політичну кар'єру він розпочав у 1980-х роках як член Комуністичної партії Чехословаччини. У 1999 році він створив власну партію "Напрям - соціальна демократія".