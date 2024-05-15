Події

19:56 15.05.2024

Малаві візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

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Малаві візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Малаві Лазарусом Чакверою.

"Подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та готовність долучитися до відновлення справедливого миру на Саміті миру у Швейцарії", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Сторони також обговорили двосторонні відносини. "Доручили командам підготувати пропозиції для розширення співпраці. У нас є перспективні напрямки: цифровізація та ІТ, освіта, продовольство", - зазначив глава української держави.

Він наголосив, що "Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки".

 

Теги: #розмова #президенти #малаві

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