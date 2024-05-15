Малаві візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Малаві Лазарусом Чакверою.

"Подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та готовність долучитися до відновлення справедливого миру на Саміті миру у Швейцарії", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Сторони також обговорили двосторонні відносини. "Доручили командам підготувати пропозиції для розширення співпраці. У нас є перспективні напрямки: цифровізація та ІТ, освіта, продовольство", - зазначив глава української держави.

Він наголосив, що "Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки".