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18:07 15.05.2024

Кулеба: У центрі переговорів із Блінкеном була Харківська та Донецька області

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Кулеба: У центрі переговорів із Блінкеном була Харківська та Донецька області

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в центрі їхніх переговорів із державним секретарем США Ентоні Блінкеном була Харківська та Донецька області, що передбачає прискорення постачання зброї Києву та пошук додаткових систем Patriot.

"Коли ми говорили про майже кожне питання, то в центрі уваги була Харківська та Донецька області. Найскладніші ділянки нашого фронту. І візит Тоні сьогодні - це також сигнал підтримки нашим захисникам. США поруч, допомога надходить, і ця допомога зробить наш спротив ефективнішим", - сказав Кулеба на спільній пресконференції в Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу в Києві.

Також він наголосив, що ключове питання, яке вони обговорювали з Блінкеном, - швидкість постачання військової допомоги.

"Усе має відбуватися швидко. Зброя має приходити швидко, щоб ми мали змогу зірвати наступальні плани РФ в Україні та запобігти її агресивним планам щодо решти Європи та євроатлантичної спільноти", - додав глава МЗС.

Кулеба подякував Блінкену за зусилля щодо прискорення надходження військової допомоги в Україну, зокрема щодо пошуку додаткових систем Patriot.

"Ще одна тема, яка займає багато нашого часу й уваги, - це постачання в Україну додаткових систем Patriot. Ми предметно пройшлися буквально щодо кожної системи, яка є на горизонті, яку можна привезти в Україну. І держсекретар працює з кожною відповідною країною, докладає великих зусиль для цього", - сказав глава МЗС.

Він нагадав, що загалом Україні терміново потрібно сім батарей Patriot, з них дві батареї - "буквально потрібні на вчора для захисту Харківської області".

"Місто Харків і Харківська область - точка наших зусиль. Щоб зробити життя харків'ян безпечнішим, щоб утримати позиції в Харківській області під натиском росіян. Можливості передати нам Patriot є, ми всі наполегливо над цим працюємо, щоб це відбулося якнайшвидше. Я радий, що ми поступово наближаємося до цієї мети, але потрібно робити це ще швидше", - додав глава МЗС.

Теги: #переговори #блінкен #кулеба

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