США виділяють додаткові $2 млрд на військову допомогу Україні - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Києві заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів іноземного військового фінансування.

Виступаючи в середу на спільній пресконференції в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, Блінкен оголосив, що відповідна допомога буде спрямована на інвестиції в промислову галузь України.

"Ми надамо Україні додаткові 2 мільярди доларів іноземного військового фінансування. І ми зібрали все це в перший у своєму роді фонд оборонного підприємства", - сказав він.

За словами Блінкена, допомога складається з трьох компонентів. "Один із них - надати зброю сьогодні, і це допоможе Україні придбати цю зброю. По-друге, варто також зосередитися на тому, про що щойно говорив Дмитро, а саме на інвестуванні в оборонно-промислову базу України, допомагаючи ще більше зміцнити її здатність виробляти те, що їй потрібно для себе, а також виробляти для інших", - зазначив держсекретар.