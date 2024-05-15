Події

14:43 15.05.2024

США виділяють додаткові $2 млрд на військову допомогу Україні - Блінкен

1 хв читати
США виділяють додаткові $2 млрд на військову допомогу Україні - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Києві заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів іноземного військового фінансування.

Виступаючи в середу на спільній пресконференції в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, Блінкен оголосив, що відповідна допомога буде спрямована на інвестиції в промислову галузь України.

"Ми надамо Україні додаткові 2 мільярди доларів іноземного військового фінансування. І ми зібрали все це в перший у своєму роді фонд оборонного підприємства", - сказав він.

За словами Блінкена, допомога складається з трьох компонентів. "Один із них - надати зброю сьогодні, і це допоможе Україні придбати цю зброю. По-друге, варто також зосередитися на тому, про що щойно говорив Дмитро, а саме на інвестуванні в оборонно-промислову базу України, допомагаючи ще більше зміцнити її здатність виробляти те, що їй потрібно для себе, а також виробляти для інших", - зазначив держсекретар.

Теги: #допомога_україні #блінкен #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 15.05.2024
США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot

США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot

02:06 15.05.2024
Блінкен зустрівся з представниками Фонду DEJURE та Центру протидії корупції

Блінкен зустрівся з представниками Фонду DEJURE та Центру протидії корупції

22:05 14.05.2024
Кулеба і Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії "Veterano Pizza"

Кулеба і Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії "Veterano Pizza"

21:52 14.05.2024
Захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військова оборона

Захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військова оборона

21:27 14.05.2024
Блінкен: Майбутня двостороння угода у сфері безпеки з Україною передбачає підтримку оборони та безпеки за низкою найважливіших напрямів

Блінкен: Майбутня двостороння угода у сфері безпеки з Україною передбачає підтримку оборони та безпеки за низкою найважливіших напрямів

21:05 14.05.2024
Блінкен у Києві пообіцяв, що США конфіскують заморожені активи РФ

Блінкен у Києві пообіцяв, що США конфіскують заморожені активи РФ

21:01 14.05.2024
Блінкен: Мобілізація дасть змогу Україні зміцнити оборону і дасть відпочинок воїнам, які понад два роки на фронті

Блінкен: Мобілізація дасть змогу Україні зміцнити оборону і дасть відпочинок воїнам, які понад два роки на фронті

20:49 14.05.2024
Помічник держсекретаря США не виключив призупинення фінансової допомоги Грузії

Помічник держсекретаря США не виключив призупинення фінансової допомоги Грузії

19:57 14.05.2024
Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

18:24 14.05.2024
Шмигаль обговорив із Блінкеном черговий пакет військової допомоги та конфіскацію російських активів

Шмигаль обговорив із Блінкеном черговий пакет військової допомоги та конфіскацію російських активів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував м. Дніпро, відомо про двох загиблих, є поранені, пошкоджено інфраструктуру - ОВА

Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

У Миколаєві два прильоти - обладміністрація

Спроби російських окупантів прорвати оборону ЗСУ на харківському напрямку зупинено, ситуацію дещо стабілізовано - ОСУВ "Хортиця"

Мережеві оператори повідомляють про скасування ранкових екстрених відключень світла в Україні

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Миколаєві збільшилася до 5 осіб - ОВА

ЗСУ частково витіснили окупантів із Вовчанська, ворог атакує на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

ДБР розслідує обставини загибелі курсанта Одеської академії під час стрибка з парашутом

Ворог атакував м. Дніпро, відомо про двох загиблих, є поранені, пошкоджено інфраструктуру - ОВА

Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці - спікер ОСУВ "Хортиця"

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ОГОЛОШУВАЛИ ПРО ПОВІТРЯНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти обстріляли селище на Харківщині, поранені четверо співробітників амбулаторії - поліція

У Миколаєві - троє постраждалих від ударів РФ

Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

На харківському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА