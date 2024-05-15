Події

13:24 15.05.2024

Окупанти обстріляли селище на Харківщині, поранені четверо співробітників амбулаторії - поліція

1 хв читати

Близько 10:00 російські війська скинули керовані авіабомби на с. Мала Данилівка (Харківська обл.), поранені чотири людини.

"Унаслідок ворожого обстрілу були поранені троє цивільних жінок і чоловік. Усі постраждалі працюють в амбулаторії. Пошкоджена будівля гуртожитку та амбулаторія", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, внаслідок обстрілу центральної частини Куп'янська була поранена 33-річна місцева жителька. Її шпиталізували.

Розпочато досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 15.05.2024
ЗСУ частково витіснили окупантів із Вовчанська, ворог атакує на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

ЗСУ частково витіснили окупантів із Вовчанська, ворог атакує на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

13:02 15.05.2024
Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

11:56 15.05.2024
ТЧХУ продовжує евакуацію жителів населених пунктів, розташованих на лінії вогню противника в Харківській області

ТЧХУ продовжує евакуацію жителів населених пунктів, розташованих на лінії вогню противника в Харківській області

09:39 15.05.2024
Окупанти обстрілюють Херсон - обладміністрація

Окупанти обстрілюють Херсон - обладміністрація

09:04 15.05.2024
На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано майже вісім тисяч людей

На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано майже вісім тисяч людей

08:56 15.05.2024
За добу в Харкові 22 постраждалих, у Вовчанську одна загибла і двоє поранених

За добу в Харкові 22 постраждалих, у Вовчанську одна загибла і двоє поранених

08:48 15.05.2024
Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився

Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився

01:39 15.05.2024
МВС повідомило про 21 пораненого внаслідок учорашнього обстрілу Харкова

МВС повідомило про 21 пораненого внаслідок учорашнього обстрілу Харкова

20:12 14.05.2024
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20 людей, серед них 3 дітей

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20 людей, серед них 3 дітей

17:58 14.05.2024
Окупанти обстріляли село в Чернігівській області, одна людина загинула - голова ОВА

Окупанти обстріляли село в Чернігівській області, одна людина загинула - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділяють додаткові $2 млрд на військову допомогу Україні - Блінкен

Ворог атакував м. Дніпро, відомо про двох загиблих, є поранені, пошкоджено інфраструктуру - ОВА

Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення

У Миколаєві два прильоти - обладміністрація

Спроби російських окупантів прорвати оборону ЗСУ на харківському напрямку зупинено, ситуацію дещо стабілізовано - ОСУВ "Хортиця"

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Миколаєві збільшилася до 5 осіб - ОВА

ДБР розслідує обставини загибелі курсанта Одеської академії під час стрибка з парашутом

США виділяють додаткові $2 млрд на військову допомогу Україні - Блінкен

Ворог атакував м. Дніпро, відомо про двох загиблих, є поранені, пошкоджено інфраструктуру - ОВА

Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці - спікер ОСУВ "Хортиця"

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ОГОЛОШУВАЛИ ПРО ПОВІТРЯНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Миколаєві - троє постраждалих від ударів РФ

На харківському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування - Генштаб ЗСУ

Держприкордонслужба України рекомендує для перетину кордону з Польщею використовувати ПП "Смільниця", "Грушів" та "Угринів"

У Миколаєві два прильоти - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА