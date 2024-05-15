Окупанти обстріляли селище на Харківщині, поранені четверо співробітників амбулаторії - поліція

Близько 10:00 російські війська скинули керовані авіабомби на с. Мала Данилівка (Харківська обл.), поранені чотири людини.

"Унаслідок ворожого обстрілу були поранені троє цивільних жінок і чоловік. Усі постраждалі працюють в амбулаторії. Пошкоджена будівля гуртожитку та амбулаторія", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, внаслідок обстрілу центральної частини Куп'янська була поранена 33-річна місцева жителька. Її шпиталізували.

Розпочато досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.