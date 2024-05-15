Події

10:08 15.05.2024

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 336 осіб, зокрема 57 дітей - ОВА

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На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 336 осіб, зокрема 57 дітей - ОВА

Російська армія за минулу добу дев'ять разів обстріляла населені пункти Донецької області, з лінії фронту евакуйовано 336 осіб, зокрема 57 дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Інформація про постраждалих за добу не надходила", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За його даними, у Покровському районі в Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка та Єлизаветівка. В Курахівській громаді пошкоджено три будинки у Веселому Гаю. У Гродівській громаді пошкоджено господарську споруду в Іванівці.

У Краматорському районі в Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка, Зарічне, Іванівка та Ямпіль. У Миколаївці пошкоджено три будинки й адміністративну будівлю. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено чотири об'єкти.

У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків і багатоповерховий житловий будинок. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.

Теги: #донецька_область #евакуація #обстріли

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