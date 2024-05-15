У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще одна дістала поранення

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна дістала поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що "через російську агресію 1 людина загинула, ще - 1 отримала поранення".

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було побито складське приміщення.