Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ

Франція передасть Україні ракети Aster і сотні одиниць старої бронетехніки, заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню, повідомляє BBC News з посиланням на La Tribune.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші бронетанкові машини (VAB) - це абсолютно ключовий момент для мобільності військ", - заявив Лекорню.

За його словами, ракети і бронетехніку поставлять в Україну цього і наступного року.

Зазначається, що зараз французька армія замінює бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, на бронемашини Griffon нового покоління. Списану техніку французьке міноборони має намір передати Києву.

"Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести пряму користь Україні", - додав міністр оборони Франції.