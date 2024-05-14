Блінкен: Майбутня двостороння угода у сфері безпеки з Україною передбачає підтримку оборони та безпеки за низкою найважливіших напрямів

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що майбутня двостороння угода у сфері безпеки США з Україною передбачає підтримку оборони та безпеки за низкою найважливіших напрямів, зокрема прискорить зусилля зі зміцнення української оборонно-промислової бази.

"Згідно з нашою власною десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону і безпеку України за цілою низкою найважливіших напрямів - від ВПС до ППО, від безпілотників до розмінування", - сказав Блінкен під час виступу з промовою в Київському політехнічному інституті у вівторок.

Також він зазначив, що угода передбачає, що "якщо Росія або будь-хто інший нападе на Україну, ми негайно почнемо працювати з нею на найвищому рівні, щоб скоординувати дії з відбиття загрози".

"Наша двостороння угода про безпеку прискорить наші спільні зусилля зі створення і зміцнення оборонної промислової бази України, щоб ви могли виробляти артилерію, боєприпаси, засоби ППО та інші найважливіші види озброєнь, які потрібні вам тут, в Україні", - зазначив Блінкен.

Окремо він наголосив, що інновації та винахідливість України стали запорукою її успіху на полі бою.

"Тепер головне - нарощувати виробництво, не втрачаючи при цьому духу експериментів і адаптації, який сприяв стільком дивовижним проривам. Це також допоможе українським підприємствам залучити більше приватних інвестицій, щоб розширити виробництво і збільшити потенціал України як експортера оборонних озброєнь і навчання", - сказав держсекретар.

Він зазначив, що США надають конкретну підтримку у створенні цієї галузі. Також він сказав, що американські компанії вже уклали кілька великих угод про виробництво боєприпасів в Україні та для України, "і ще більше перебувають у процесі розроблення".

"Усі ці заходи: посилення інтеграції України в НАТО та її підтримка з боку НАТО, зростаюча мережа угод про безпеку з окремими країнами, оборонна промислова база, яка бурхливо розвивається, гарантують, що в той момент, коли умови будуть виконані та союзники погодяться, запрошення і вступ України до альянсу будуть швидкими та гладкими", - заявив Блінкен.

Також, за його словами, "ці заходи також забезпечать, що якщо Росія коли-небудь всерйоз наважиться на переговори про дійсно справедливий і міцний мир з Україною, ваша військова міць буде значною, ваші руки - сильними, а ваш шлях до Європи і НАТО - безпечним".