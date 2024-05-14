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21:01 14.05.2024

Блінкен: Мобілізація дасть змогу Україні зміцнити оборону і дасть відпочинок воїнам, які понад два роки на фронті

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Блінкен: Мобілізація дасть змогу Україні зміцнити оборону і дасть відпочинок воїнам, які понад два роки на фронті

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості мобілізації в Україні, зазначивши, що це зміцнить оборону країни і допоможе українським воїнам, які потребують відпочинку.

"Ваша нещодавня мобілізація була важким, але необхідним рішенням.

Захисникам, які так мужньо тримали оборону понад два роки, потрібна допомога. Їм потрібен відпочинок. Мобілізація дасть їм і те, і інше. Це дасть вашим Збройним силам додаткових людей для боротьби з силами, що вторгаються", - сказав Блінкен під час виступу з промовою в Київському політехнічному інституті у вівторок.

Також він наголосив, що мобілізація дасть змогу Україні зміцнити оборону і створити більше підрозділів, щоб дати відсіч росіянам.

Водночас Блінкен зазначив, що "тепер наше спільне завдання - забезпечити стійку і постійну стратегічну перевагу України, щоб вона могла не тільки домагатися успіху на полі бою сьогодні, а й стримувати і захищатися від майбутніх нападів".

Він запевнив, що найближчими днями на поле бою буде доставлено ще більше допомоги від США, вказавши, що інші партнери також прискорюють постачання.

 

 

Теги: #мобілізація #думка #блінкен

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