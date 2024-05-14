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18:49 14.05.2024

Правоохоронці передали до суду справу сина екснардепа від "ОПЗЖ", обвинуваченого в організації замовного вбивства

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Правоохоронці передали до суду справу сина екснардепа від "ОПЗЖ", обвинуваченого в організації замовного вбивства

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Жмеринської міської ради Вінницької області, якому інкримінують організацію завершеного замаху на вбивство, а також придбання й зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.

"Розслідування встановило, що колишній депутат міськради, діючи в інтересах свого батька - колишнього народного депутата України від Партії регіонів, організував замах на замовне вбивство депутата цієї ж міської ради. Це сталося через конфлікт, що виник між ними з приводу продовження строку дії раніше укладених договорів оренди земельних ділянок і позбавлення його батька повноважень депутата місцевої ради", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, батько обвинуваченого є колишнім народним депутатом VII скликання від Партії регіонів і чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої "ОПЗЖ". Однак чоловік під час повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України й фактично не виконує депутатських обов'язків. Його бізнес і політичні інтереси в місті та регіоні представляє син, який 2023 року добровільно склав повноваження депутата міської ради.

На початку 2023 року в батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих ділових питань, пов'язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. Син вирішив "допомогти" батькові й планував організувати замовне вбивство депутата - члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

"Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців убивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. Виконавцям він обіцяв заплатити $8,5 тис., оцінивши в таку суму життя свого колеги. Під час спецоперації працівники ДБР імітували вбивство, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили зброю та боєприпаси до неї, які зберігалися без передбаченого законодавством дозволу.

Фігуранта обвинувачують в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненого з корисливих мотивів на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #суд #поліція

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