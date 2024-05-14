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18:40 14.05.2024

Кабмін затвердив порядок повернення дітей, депортованих унаслідок агресії РФ

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Кабмін затвердив порядок повернення дітей, депортованих унаслідок агресії РФ

Кабінет Міністрів України затвердив порядок виявлення та повернення дітей, депортованих або примусово переміщених унаслідок збройної агресії РФ проти України.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, порядок визначає взаємодію між суб'єктами, які беруть участь у пошуку, поверненні та забезпеченні соціального захисту та реінтеграції дітей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Крім того, йдеться про тих дітей, які перебувають під ризиком такої депортації або переміщення.

Зазначається, що суб'єктами є представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу з поводження з військовополоненими, Служба безпеки України, Національного інформаційного бюро, а координатором взаємодії суб'єктів визначено Мінреінтеграції.

"Проєкт акта покликаний законодавчо врегулювати питання повноважень цих суб'єктів щодо виявлення та повернення депортованих або примусово переміщених дітей. Одним з основних заходів, які мають здійснювати законні представники дитини та інші уповноважені органи, є розробка індивідуального плану повернення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, також уряд здійснив розподіл коштів спеціального фонду державного бюджету шляхом встановлення Мінреінтеграції обсягу видатків сумою 21 млн 653,4 тис. грн за новою бюджетною програмою "Здійснення заходів з повернення дітей, депортованих або примусово переміщених унаслідок збройної агресії РФ".

Теги: #кабмін #діти

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