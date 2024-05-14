Події

17:53 14.05.2024

Окупант застрелив упритул жителя Вовчанської громади, ще одна людина зникла - прокуратура

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Окупант застрелив упритул жителя Вовчанської громади, ще одна людина зникла - прокуратура

Слідчі УСБУ на Харківщині за процесуального керівництва облпрокуратури розпочали розслідування воєнних злочинів, вчинених російською армією у Вовчанській громаді.

"Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, 14 травня в с. Стариця російський військовослужбовець упритул застрелив місцевого 46-річного жителя.

Також відомо, що 14 травня під час збройного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцезнаходження наразі невідоме. Правоохоронці розглядають кілька версій, серед яких незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство.

У населеному пункті тривають бойові дії.

Теги: #окупанти #прокуратура

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