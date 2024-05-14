На фронті від початку доби відбулося вже 73 бойових зіткнення, на харківському напрямку було вже 8 ворожих атак, на покровському 24 - Генштаб

Російські окупанти здійснили від початку поточної доби 24 атаки на покровському напрямку і по вісім - на харківському та краматорському, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 13:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на харківському, краматорському та покровському напрямках. Від початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення", - йдеться у зведенні.

На харківському напрямку окупанти атакували на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, а також безуспішно намагалися просунутися в бік Липців і Нескучного. На краматорському напрямку атаки зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора, крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів.

На покровському напрямку загарбники найактивніші, провели атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі задіяли для ударів бойову авіацію - біля Воздвиженки та Євгенівки.

На куп'янському та курахівському напрямках від початку доби відбулося по шість бойових зіткнень - у районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та М'ясожарівки, а також на напрямках Мар'їнка - Георгіївка та Славне - Новомихайлівка відповідно.

На лиманському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення біля Іванівки. На оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного в Запорізькій області. На придніпровському напрямку загарбники тричі атакували поблизу Кринок і зазнали втрат.

На сіверському, торецькому, времівському та гуляйпільському напрямках ситуація залишилася без змін, ідеться у зведенні.

Як повідомлялося, від початку доби станом на 10:00 окупанти здійснили 31 атаку позицій українських військ, частина з них тривала. Зокрема, на харківському напрямку повідомлялося про одну атаку, на куп'янському - три, на покровському - 11. На північному напрямку було сім атак, торецькому - одна, времівському - п'ять.