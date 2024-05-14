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10:28 14.05.2024

Мінветеранів та Мінцифри проводять бета-тестування е-посвідчення ветерана в "Дії"

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Мінветеранів та Мінцифри проводять бета-тестування е-посвідчення ветерана в "Дії"

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство цифрової трансформації проводять бета-тестування е-посвідчення ветерана в "Дії".

"Стартує бета-тестування е-посвідчення ветерана в "Дії", щоб прискорити процес повноцінного впровадження сервісу в мобільному застосунку та електронний документ набув юридичного статусу. Це дасть змогу значно спростити доступ до пільг, компенсацій та послуг, що гарантовані державою особам із відповідним статусом, адже замість паперового посвідчення можна буде використовувати електронне. І всі дані будуть доступні у вашому смартфоні", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що до бета-тестування можуть бути залучені: учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни; учасники війни; постраждалі учасники Революції гідності; члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; члени сім'ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці.

Крім наявності одного або декількох із перелічених статусів, ветерани зможуть узяти участь у тестуванні, якщо у них є: ID-картка або закордонний паспорт у "Дії"; верифікована картка платника податків.

"Бета-тестування не означає повноцінне використання сервісу. І на цьому етапі ще не дає права користуватися е-посвідченням для отримання пільг до дати його офіційного впровадження", - наголосили у відомстві.

Теги: #мінцифри #мінветеранів #дія

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