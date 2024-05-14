РФ наступає в Харківській області для створення буферної зони, а не з метою подальшого просування - ISW

Російські окупаційні війська у вівторок продовжують тактичний наступ на північ і північний схід від Харкова і, судячи з усього, віддають пріоритет створенню буферної зони вздовж кордону між Україною і РФ, а не створенню умов для глибшого просування в північній частині Харківської області, зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Незрозуміло, чому російські війська здебільшого націлюються на мости, які їм потрібно буде перетнути, і забезпечити стабільну логістику через річку Вовча для наступальних операцій углиб північної частини Харківської області... Розміщення бронетанкових засобів у цьому районі дає змогу припустити, що російські війська прагнуть домогтися швидких успіхів, але, схоже, на цей момент вони не створюють умов для того, щоб такі успіхи були на південному березі річки Вовча і глибше в північній частині Харківської області. У сукупності ці індикатори дають змогу припустити, що російські війська, найімовірніше, намагаються створити обіцяну буферну зону в прикордонній зоні замість того, щоб добиватися глибших успіхів у Харківській області або в напрямку міста Харкова", - ідеться у зведенні за 13 травня.

У ISW зазначають, що Володимир Путін та інші кремлівські чиновники часто пропонували РФ створити "демілітаризовану буферну зону" на окупованій території України для захисту території РФ від українських ударів, а посол РФ у США Анатолій Антонов безпосередньо пов'язав цю буферну зону з активізацією російських наступальних операцій. Українські та західні офіційні особи також нещодавно заявили, що російські війська мають намір створити 10-кілометрову буферну зону в Харківській області. ISW нещодавно зазначив, що ця буферна зона одночасно приведе російські війська в зону досяжності Харкова ствольною артилерією.

"Нинішні темпи просування Росії на цьому напрямку не обов'язково вказують на подальші наступальні можливості російських військ, які проводять наступальні операції, хоча, як повідомляють, Росія зберігає значні резерви, доступні для розвитку первинних успіхів на цьому напрямку", - зазначають аналітики.

За даними Інституту, російські військові можуть активізувати зусилля з набору призовників через Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту РФ (ДТСААФ) у рамках зусиль із криптомобілізації, які тривають.