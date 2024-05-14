Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох людей

Кількість постраждалих унаслідок удару, завданого ЗС РФ по Харкову вранці у вівторок, зросла з 2 до 4 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 зруйновано три гаражі і три пошкоджено. Постраждали чотири людини: чоловік 52 роки і три жінки 66, 56 і 38 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні масованого обстрілу зазнав Вовчанськ. Унаслідок цього було пошкоджено приватні будинки, постраждали 4 людини. У Коротичі внаслідок ракетного удару Х-59 по території ферми 1 людина загинула, ще 4 поранені. У Липцях унаслідок ворожого обстрілу поранено 70-річну жінку.