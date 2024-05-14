Події

08:14 14.05.2024

Блінкен підтвердив, що прибув до Києва

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Блінкен підтвердив, що прибув до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив свій візит до української столиці.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося раніше, мета поїздки - продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

Блінкен сподівається "відправити сильний сигнал заспокоєння українцям, які, вочевидь, перебувають у дуже складному становищі", - сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, які подорожували з Блінкеном.

 

 

 

Теги: #київ #візит #блінкен

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