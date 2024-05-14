Події

08:05 14.05.2024

США не передбачають серйозних проривів окупантів на фронті в Україні

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США не передбачають серйозних проривів окупантів на фронті в Україні

У США припускають, що російські війська й надалі намагатимуться наступати, зокрема в Харківській області, однак серйозних проривів окупантів на фронті не передбачають, заявив заступник прессекретаря Державного департаменту США Ведант Патель.

"Росія продовжує посилювати свою агресію, і ми очікуємо, що Росія намагатиметься просуватися, зокрема на Харків", - сказав Патель.

За його словами, росіяни намагатимуться досягти більшого прогресу протягом наступних тижнів, однак масштабних просувань не буде.

"Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дадуть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії", - зазначив представник Держдепу.

Крім того, він переконаний, що ЗСУ зберігатимуть ключові переваги в боях і завдаватимуть значних втрат ворогу.

 

 

 

Теги: #сша #наступ #рф

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