Події

07:24 14.05.2024

ППО знищила всі 18 ворожих "шахедів" у межах восьми областей

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ППО знищила всі 18 ворожих "шахедів" у межах восьми областей

Сили української ППО знищили всі 18 ворожих "шахедів" у межах восьми областей України, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті протиповітряного бою збито всі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 14 травня ворог атакував 18 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Зокрема, відбивали ворожий удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

 

 

 

Теги: #ппо #рф #шахеди

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