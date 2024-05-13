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21:21 13.05.2024

Поліція Одещини викрила співробітника ТЦК, який вимагав хабар за видачу довідок для відстрочки мобілізації

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Поліція Одещини викрила співробітника ТЦК, який вимагав хабар за видачу довідок для відстрочки мобілізації

Правоохоронці Одещини спільно зі співробітниками контррозвідки Служби безпеки України викрили протиправну діяльність співробітника ТЦК, який вимагав хабар за видачу довідки, яка відстрочує мобілізацію.

"Правоохоронці встановили, що службова особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагає з жителя Подільського району винагороду за сприяння у видачі довідки про бронювання від мобілізації. Зловмисник хотів отримати 300 літрів пального або вартість вказаного об'єму пального в грошовому еквіваленті, а в разі відмови погрожував відправленням у зону бойових дій", - повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Правопорушника затримано під час оборудки: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов'язаного й отримав за цю "послугу" гроші в сумі 15 тис. грн.

"Слід зазначити, що громадянин, якому військовий створював штучні перешкоди та вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури і мав законне право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Проте зловмисник переконував чоловіка, що видача цієї довідки залежить саме від нього", - повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимогою неправомірної вигоди. Цей злочин кваліфікують за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Теги: #хабар #поліція

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