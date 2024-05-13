Рада оборони Харківщини вирішила примусово евакуювати з прикордонних громад дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

На засіданні ради оборони Харківської області в понеділок ухвалено рішення про примусову евакуацію з прикордонних громад дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Мова йде про 113 дітей прикордонних громад Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів. За власним бажанням виїхали лише 9 дітей з опікунами Вовчанської громади", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.