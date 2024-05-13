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16:16 13.05.2024

Щорічний велопробіг "Шануємо пам'ять захисників України" відбудеться з 15 до 23 травня - Мінветеранів

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Щорічний велопробіг "Шануємо пам'ять захисників України" відбудеться з 15 до 23 травня - Мінветеранів

Щорічний велопробіг "Шануємо пам'ять захисників України" стартує 15 травня й завершиться 23 травня, у День Героїв України, біля Стіни пам'яті загиблих за Україну в Києві, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

"Велопробіг-2024 має дві цілі: показати ветеранам один зі способів їх відновлення та вшанувати пам'ять загиблих героїв. Мінветеранів сприяє ініціативам зі спортивної реабілітації ветеранів війни. Тому Український ветеранський фонд, що в управлінні міністерства, оголосив збір коштів у рамках велопробігу. Кожен зможе долучитися, задонативши на рахунок фонду. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку громадських об'єднань, які створюють проєкти з реінтеграції захисників і захисниць через фізичну активність", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства з посиланням на заступника міністра Фархада Фархадова.

Зазначено, що перший ветеранський велопробіг у співпраці з командою Мінветеранів було організовано 2020 року, маршрут пролягав до Маріуполя Донецької області, нині окупованого. У червні минулого року відбувся перший міжнародний велопробіг Ужгород-Дармштадт під гаслом пам'яті загиблих українських героїв.

У 2024 році команда учасників-ветеранів подолає понад 1 тис. км за маршрутом від Ужгорода до Києва через міста Стрий, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Житомир, Білу Церкву, Бородянку, Димер, Гостомель, Бучу, Ірпінь, Лютіж, Вишгород, фінальна точка - столиця України.

Теги: #мінветеранів #велопробіг

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