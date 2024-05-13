Протягом дня з прикордонних громад Харківщини планують евакуювати приблизно 1,6 тис. осіб - Синєгубов

Від початку наступу російської армії на півночі Харківської області з населених пунктів, які постійно обстрілюють, вдалося вивезти приблизно 5 700 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На сьогодні у нас план вивезти майже 1 600 осіб, можливо буде більше. Усього вже евакуювали приблизно 5 700 осіб із цих напрямків", - сказав Синєгубов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що у Вовчанську до початку російського наступу проживали майже 2,5 тис. осіб, нині - приблизно 200-300.

Синєгубов визнав, що ситуація важка: є збільшення "сірої зони", ворог намагається розтягнути лінію фронту. Водночас Синєгубов запевнив, що ситуація контролюється ЗСУ.

"Ситуація важка, але повністю контрольована нашими ЗСУ", - сказав він.