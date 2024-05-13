Події

15:15 13.05.2024

ТЧХУ попереджає про фейкову інформацію в соцмережах щодо надання соцдопомоги

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ТЧХУ попереджає про фейкову інформацію в соцмережах щодо надання соцдопомоги

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) попереджає про появу в соцмережах неправдивої інформації про нібито видачу від організації соціальної допомоги всім громадянам.

"Дана інформація жодним чином не стосується діяльності Українського Червоного Хреста. Ми не здійснюємо такі виплати. Про всі наявні програми й грошову підтримку ми інформуємо на офіційних джерелах", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

У ТЧХУ розповіли, що в соціальних мережах поширюють інформацію про нібито видачу соціальної допомоги від Червоного Хреста для всіх громадян. Шахраї зазначають, що до допомоги входять продукти харчування, ліки, гуманітарний набір і грошові виплати, а для її отримання необхідно надати особисті відомості.

ТЧХУ закликало громадян перевіряти інформацію на офіційних джерелах Українського Червоного Хреста, одним із яких є сайт організації - https://redcross.org.ua/.

 

Теги: #шахрайство #тчху #фейк

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