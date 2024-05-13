ВАКС заочно заарештував Гладковського-старшого у справі про зловживання у військовій сфері

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про заочний арешт оголошеного раніше в розшук колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях під час закупівель для армії.

"13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в понеділок.

У САП нагадують, що під час досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 року фігуранту було повідомлено про підозру. У квітні 2020 року прокуратура повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони.

Зазначеним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

2 липня 2021 року обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті. 16 квітня колегія суддів ВАКС, з огляду на неявку обвинуваченого в судові засідання, оголосила в розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО.

У повідомленні не називається ім'я обвинуваченого, ідеться про Олега Гладковського.