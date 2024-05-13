Олена Зеленська зустрілася в Белграді з українською діаспорою та запустила український аудіогід у фортеці Калемегдан

Перша леді України Олена Зеленська перебуває в Белграді на запрошення першої леді Сербії Тамари Вучич для участі в конференції з ментального здоров'я і перший день візиту присвятила заходам культурної дипломатії.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, разом із першою леді Сербії, міністрами закордонних справ двох країн Дмитром Кулебою та Марко Джуричем вона взяла участь у відкритті української книжкової полиці в бібліотеці Белграда. Проєкт налічує понад 200 полиць і 50 тисяч українських книжок у 47 країнах. "Вірю в цивілізований діалог культур. Зараз це, а також спільні гуманітарні проєкти продовжують нарощувати взаєморозуміння між Україною та Сербією", - зазначила Зеленська.

Перші леді також узяла участь у запуску українського аудіогіду у фортеці Калемегдан у центрі Белграда в межах проєкту Олени Зеленської з поширення української мови в пам'ятках світу. "Це вже 84-й такий гід проєкту з українізації провідних пам’яток світу. Рада, що тепер і це стародавнє місце з героїчною історією зможе розповісти про себе українською", - сказала Зеленська.

Цього самого дня перша леді та міністри закордонних справ були присутні на підписанні угоди про дослідження, освіту та культурну співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Белградським університетом, що співпрацюють уже майже 30 років. Нова угода передбачає відкриття науково-освітніх центрів із вивчення історії та культури обох країн.

Дружина президента також провела зустріч із представниками української та українсько-русинської громад. "Ми в Україні добре знаємо й цінуємо активну роботу представників української громади в Сербії. Ви є тим місточком, який пов’язує Україну та Сербію, який щодня представляє Україну сербам. Важливі всі ваші справи: від навчання до волонтерства, бо це підсилює всіх нас", - акцентувала Зеленська.