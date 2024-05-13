СБУ затримала агентів російської військової розвідки, які планували серію терактів у Києві до 9 травня

Служба безпеки України затримала агентурно-бойову групу російської військової розвідки, яка планувала на 9 травня серію терактів у будівельних гіпермаркетах Києва та біля популярного кафе.

"Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного з кафе", - повідомляє СБУ в понеділок.

За наявними даними, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. "Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі", - уточнюється в повідомленні.

У СБУ зазначають, що, за задумом російської спецслужби, вибухівка мала здетонувати в пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.

Згідно з повідомленням, зловмисники планували розмістити вибухівку серед легкозаймистих матеріалів - щоб швидко ліквідувати пожежу не вдалося.

"Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку", - інформують у СБУ.

Отже, як пояснюють в українській спецслужбі, Головне управління Генштабу збройних сил РФ (більш відоме як ГРУ) хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також "надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу "руского міра".

У повідомленні наголошується, що СБУ спрацювала на випередження, зірвавши плани ворога.

"Кожен крок злочинців задокументовано – на них чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", - наводяться в повідомленні слова глави СБУ Василя Малюка.