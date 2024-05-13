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12:26 13.05.2024

У ЦПД спростували фейк про блокування евакуації з Вовчанська: З громади вивезли майже 6 тис. жителів, процес триває

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Евакуація з міста Вовчанська і сіл Вовчанської громади Харківської області наразі триває, повідомляють у телеграм-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) у понеділок на спростування інформації про нібито блокування процесу.

"Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що Збройні сили України та інші українські військові підрозділи начебто заблокували евакуацію цивільних з Вовчанська (Харківська обл.). Мовляв, це робиться для того, щоб використовувати їх як "живий щит". Насправді це черговий рашистський фейк, мета якого – дестабілізувати ситуацію в регіоні та дискредитувати Збройні сили України, які продовжують давати відсіч російським окупантам на харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦПД, станом на 12 травня з населених пунктів Вовчанської громади вже вивезено майже 6 тисяч мирних жителів й евакуація цивільного населення триває.

"У зв'язку із загостренням ситуації на харківському напрямку ru-пропаганда й надалі поширюватиме фейки дестабілізаційного та дискредитаційного характерів. Зокрема, рашисти будуть поширювати інформацію про буцімто втечу місцевої влади, використання місцевого населення в якості "живого щита", залишення позицій та масову здачу в полон військових ЗСУ. Не піддавайтеся на ворожі маніпулції та споживайте інформацію з верифікованих джерел інформації", - наголошують у ЦПД.

Як повідомлялося, минулої доби Вовчанськ зазнав неодноразового масованого ворожого обстрілу, пошкоджені приватні будинки, постраждали семеро осіб. 12 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що в околицях Вовчанська "ситуація надзвичайно складна - місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті місцевим жителям допомагають".

Із громад на півночі Харківської області, які перебувають під постійними ворожими обстрілами, станом на 12:00 суботи було евакуйовано понад 2,5 тисячі осіб. У самому прикордонному Вовчанську станом на 12 травня залишалися майже 300-400 жителів, дітей у місті немає, їх евакуювали ще у 2023 році.

До складу Вовчанської громади входять, окрім самого м. Вовчанська, ще два селища та 72 села. У 2020 році їх сукупне населення оцінювали в 36,8 тис. осіб, із них майже половина проживала в самому Вовчанську. У 2023 році в місті залишалися лише 3,5 тис. жителів.

Теги: #цпд #вовчанськ

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