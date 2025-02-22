Події

13:57 22.02.2025

В районі Вовчанська знищено 7 окупантів і склад ПММ

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Сім російських окупантів, їхній склад паливно-мастильних матеріалів, спостережний пост та ворожі бліндажі знищені в районі міста Вовчанськ Харківської області, повідомляється на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Телеграм у суботу.

"Під час чергових бойових вильотів прикордонники розбили: спостережний пункт, вогневу позицію, точку злету БпЛА, склад паливно-мастильних матеріалів противника, бліндажі та окопні лінії. Окрім цього, знищили транспортний засіб противника та 7 окупантів", - йдеться в повідомленні.

Теги: #хортиця #вовчанськ

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