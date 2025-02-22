В районі Вовчанська знищено 7 окупантів і склад ПММ

Сім російських окупантів, їхній склад паливно-мастильних матеріалів, спостережний пост та ворожі бліндажі знищені в районі міста Вовчанськ Харківської області, повідомляється на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Телеграм у суботу.

"Під час чергових бойових вильотів прикордонники розбили: спостережний пункт, вогневу позицію, точку злету БпЛА, склад паливно-мастильних матеріалів противника, бліндажі та окопні лінії. Окрім цього, знищили транспортний засіб противника та 7 окупантів", - йдеться в повідомленні.