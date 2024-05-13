Соціалісти перемагають на виборах у Каталонії

Соціалісти з партії прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса перемогли на регіональних виборах у Каталонії, в той час як партії, що виступають за незалежність, поступаються своїми позиціями, повідомляє в понеділок ВВС.

Каталонська соціалістична партія (КСП), очолювана колишнім міністром охорони здоров'я Іспанії Сальвадором Іллею, домоглася значних успіхів і стала явним переможцем. Після підрахунку 99% голосів вона отримала 42 місця.

Підтримка незалежності знизилася до 42 % з 49 % у 2017 році, повідомляє інститут статистики каталонського уряду.

Партія "Разом за Каталонію" (JxCat) колишнього президента регіону Карлеса Пучдемона посіла друге місце з 35 місцями, відновивши свій статус головної сили, яка виступає за незалежність регіону, випередивши Каталонських республіканських лівих (ERC).

Однак загалом націоналістичні партії втратили підтримку, що означає, що вони більше не контролюють регіональний парламент, що стало ударом для руху за незалежність.

Консервативна Народна партія (PP) досягла значних успіхів і стала четвертою партією в Каталонії, за нею йде вкрай права Vox. Самопроголошені центристи з Ciudadanos, навпаки, втратили своє представництво в парламенті всього через сім років після того, як стали головною силою регіону.

Водночас нова ультраправа партія, Каталонський альянс, здобула два місця завдяки своїй безкомпромісній платформі, що ґрунтується на сепаратизмі та політиці, спрямованій проти мігрантів.

Як інформує ВВС, незважаючи на перемогу соціалістів, пану Ільї буде нелегко сформувати уряд, оскільки йому, найімовірніше, знадобиться підтримка ERC і крайнього лівого альянсу Comuns Sumar. Пан Пучдемонт закликав ERC не входити в коаліцію, що включає юніоністську PSC. Замість цього він запропонував двом основним партіям, які виступають за незалежність, спробувати сформувати адміністрацію, як вони робили це в минулому, поки їхні відносини не зіпсувалися.

"Якщо ERC готова відновити мости, то і ми готові", - сказав пан Пучдемонт.

Однак фрагментарний характер каталонського парламенту, розколотого на союзи і сепаратистів, а також на лівих і правих, найімовірніше, зробить переговори після виборів довгими. Якщо нову адміністрацію не буде сформовано, відбудуться повторні вибори.