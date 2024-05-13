Перша леді України здійснює свій перший візит до Белграда

Дружина президента України Олена Зеленська прибула до Белграда в неділю, це перший візит високопоставленої української особи до Сербії після вторгнення РФ у 2022 році і сигнал про те, що балканська країна відходить від Москви, свого традиційного союзника, повідомляє Reuters.

У компанії своєї сербської колеги Тамари Вучич Зеленська оглянула місто і його середньовічну фортецю Калемегдан. Першу леді супроводжував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також уперше відвідав Белград, як повідомляє інформаційне агентство Tanjug.

Олена Зеленська також була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда і Києва, йдеться в повідомленні.

Як інформує Reuters, президент Сербії Александр Вучич намагається знайти баланс між кандидатурою країни на вступ до Європейського союзу і зв'язками з Росією та Китаєм, великим торговельним партнером та інвестором.

Сербія неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але досі відмовлялася приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.

Вучич тричі зустрічався з лідером України Володимиром Зеленським на міжнародних форумах за кордоном, востаннє - на регіональній зустрічі в Тирані в лютому.

З 2022 року Сербія прийняла тисячі українських біженців, надіслала Україні гуманітарну допомогу і пообіцяла допомогти в розмінуванні країни та в її післявоєнному відновленні.

Минулого року у витоку секретного документа Пентагону йшлося про те, що Сербія погодилася постачати зброю і боєприпаси Києву або відправила їх на Україну.