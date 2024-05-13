Події

03:05 13.05.2024

Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

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Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

Російські окупанти за минулий день 26 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє дістали поранення, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілу зазнали Сумська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Серединно-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, по Краснопільській громаді було здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (19 вибухів). Унаслідок артобстрілу, на жаль, загинув один мешканець громади, ще двоє жителів дістали поранення.

Сумська громада: ворог завдав ракетного удару по околиці міста Суми (1 вибух).

По Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (52 вибухи) та завдав удару FPV дроном (1 вибух).

В Есманській громаді здійснено удар FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (9 вибухів).

Миропільська громада: здійснено обстріл із танка (3 вибухи).

Під мінометним обстрілом опинилася Великописарівська (29 мін), Зноб-Новгородська (15 вибухів), Шалигинська (14 вибухів) і Середино-Будська (6 мін) громади.

Теги: #україна #сумська_область #зведення #обстріли

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