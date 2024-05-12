Події

21:03 12.05.2024

Українська авіація завдала за добу ударів по 15 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

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Українська авіація завдала за добу ударів по 15 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ за минулу добу завдали ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генштабу Збройних сил України у фейсбуці, також завдано ударів по одному артилерійському засобу, одній ворожій станції радіоелектронної боротьби та одному пункту управління безпілотними літальними апаратами противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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