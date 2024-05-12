Українська авіація завдала за добу ударів по 15 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ за минулу добу завдали ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генштабу Збройних сил України у фейсбуці, також завдано ударів по одному артилерійському засобу, одній ворожій станції радіоелектронної боротьби та одному пункту управління безпілотними літальними апаратами противника.