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14:22 12.05.2024

На харківському напрямку ЗСУ другу добу ведуть контрударні дії в семи прикордонних селах із РФ - ОСУВ "Хортиця"

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На харківському напрямку ЗСУ другу добу ведуть контрударні дії в семи прикордонних селах із РФ - ОСУВ "Хортиця"

На харківському напрямку Сили оборони України ведуть контрударні дії в районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище і Плетенівка, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Тривають оборонні операції в районах села Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище та Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу там ведуть контрударні дії, захищаючи нашу українську територію", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За словами Волошина, на харківському напрямку ворог перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніки, а також дрони різного типу. Крім цього, противник розвиває наступальні дії на двох напрямках: Липці та Вовчанськ, а також намагається розширити фронт.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що резервні підрозділи ЗСУ розгортаються там, де ворогу вдалося просунутися.

"Зараз російська армія проводить наступальні операції штурмовими невеликими групами на північний захід від Липців і також намагається просуватися в районах, які відокремлені від районів на північ від Липців, де в них є мета досягти певних успіхів", - сказав Волошин.

Він додав, що українські захисники діють на підготовлених оборонних рубежах і здійснюють вогневе ураження із завданням повністю зірвати ворожий наступ і знищити ворога, який намагається прорвати оборону.

Крім цього, ухвалено рішення посилити бойові підрозділи додатковими підрозділами зі складу резерву.

Теги: #зсу #харківщина

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