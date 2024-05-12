На Харківщині сили розвідки та оборони застосовують необхідні заходи - ГУР МО

На харківському напрямку розвідка спільно з силами безпеки та оборони застосовує необхідні заходи, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Можна сказати, що дії ворога на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано Головне управління розвідки і всі необхідні інстанції... Застосовуються необхідні заходи разом із силами безпеки та оборони на харківському напрямку", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Крім цього, відомо, що на харківському напрямку з боку ворога, зокрема, воюють військовослужбовці Московського та Ленінградського військових округів.

За словами Юсова, одним із завдань провокативних дій ворога в Харківській області є дестабілізація та намір посіяти панічні настрої в Україні. Представник ГУР МО закликав довіряти перевіреним і офіційним джерелам. Він додав, що найближчим часом російська пропаганда активно працюватиме на дестабілізацію ситуації.