Повідомлено про підозру чоловіку, який кинув гранату в поліцейського в Броварах - поліція

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який у суботу ввечері кинув гранату в поліцейського в Броварах, повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні на сайті поліції в неділю.

Зазначається, що за скоєний замах на життя поліцейського фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Станом на неділю, 12 травня, поліцейський і підозрюваний перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Унаслідок вибуху 37-річний співробітник дістав поранення ніг і лівої руки, його життю і здоров'ю нічого не загрожує. Крім цього, травму лівої ноги та обох рук отримав і сам 37-річний правопорушник.

Також відомо, що раніше підозрюваного вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів, і на момент скоєння злочину він перебував у розшуку.

Як повідомлялося, у суботу ввечері в центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20.40 прогримів вибух. За попередньою інформацією, постраждало двоє людей, один із них - співробітник поліції. У МВС повідомили, що вибух стався під час затримання правопорушника, який кинув гранату в поліцейського.