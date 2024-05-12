У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, серед них дитина

Фото: Фб Прокудіна

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 неділі.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Тягинка, Садове, Михайлівка, Станіслав, Токарівка, Львове, Інженерне, Придніпровське та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - наголосив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок, об'єкт комунальної інфраструктури. Було зафіксовано витік газу, але його оперативно перекрито, пожеж і загроз немає.